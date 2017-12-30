Путін закликає до «прагматичної співпраці» між Росією і США

Президент Росії Володимир Путін у новорічному привітанні, адресованому президенту США Дональду Трампу, заявив, що конструктивний діалог між двома країнами є важливим для глобальної стабільності.

Як повідомляє 30 грудня прес-служба російського президента, Путін у своєму привітанні наголосив, що Росія та США можуть розвинути «прагматичне співробітництво, спрямоване на довгострокову перспективу» на основі «рівності та взаємоповаги».

Путін зазначив, що «розвиток конструктивного російсько-американського діалогу є особливо важливим для зміцнення стратегічної стабільності у світі та пошуку оптимальних відповідей на глобальні загрози та виклики».

Відносини між Москвою та Вашингтоном погіршилися після анексії Росією українського Криму в 2014 році і звинувачень у втручанні в перебіг президентських виборів в США минулого року.