Усіх заручників з поштового відділення у Харкові звільнили, порушника затримали – поліція

Із захопленого відділення «Укрпошти» ввечері суботи звільнили всіх заручників, а самого зловмисника затримали правоохоронці, повідомив голова Нацполіції України Сергій Князєв.

«Операцію зі звільнення заручників, захоплених озброєним чоловіком у приміщенні відділення «Укрпошти» в Харкові, завершено. Усіх людей, які протягом дня утримувалися всередині, звільнено», – повідомив Князєв.

За його словами, затримання порушника відбулося без втрат, жертв та постраждалих під час спецоперації немає.

Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook подякував правоохоронцям за операцію.

«Доручив місцевим органам влади надати постраждалим усю необхідну допомогу», – повідомив Порошенко.

За даними поліції, 30 грудня о 14:40 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що до відділення «Укрпошти» на вулиці Шевченка у Харкові увійшов чоловік в масці з метою пограбування. Зловмисник забарикадувався у відділку та заявив про захоплення заручників – усього 11 людей. Через деякий час він відпустив двох дітей та трьох жінок. До переговорів силовики залучили батька чоловіка, який утримував людей. За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про «захоплення заручників», що передбачає для затриманого до 15 років ув'язнення.