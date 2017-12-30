Третій день протестів у Ірані – сутички з поліцією, жбурляння активістами каміння та підпали

У третій день протестів проти корупції і підвищення цін в Ірані відбулися численні протестні акції, в ході яких відбулися сутички протестувальників із поліцією, є повідомлення про затримання. Акції відбулися у Тегерані, Шахрікорді, Керманшаху, Зенджані, Доруді та інших містах.

Перська служба ВВС повідомила, що в деяких містах протестувальники підпалювали урядові будівлі і поліцейські машини.

Напівофіційне інформагентство Fars повідомило, що близько 70 студентів зібралися перед Тегеранським університетом і жбурляли каміння в поліцію. У відеороликах з соцмереж повідомили про сутички біля університету демонстрантів з поліцією, яка для розгону застосувала сльозогінний газ.

Також у соцмережах очевидці повідомляли, що щонайменше два демонстранти були розстріляні іранськими силами безпеки в західному місті Доруд 30 грудня. Втім підтвердження цієї інформації немає.

До столиці Ірану влада стягнула велику кількість силовиків. У Міністерстві внутрішніх справ країни закликали людей «не брати участі в незаконних зборах».

Протестні акції відбулися на тлі провладних. Раніше сьогодні державне телебачення Ірану заявило, що мітинги на підтримку уряду 30 грудня мають відбутися у понад 1200 містах.

Про кількість постраждалих і затриманих під час акцій протесту у суботу офіційної інформації немає, тоді як за попередні два дні маніфестацій у різних містах країни були заарештовані десятки людей.

Сполучені Штати засудили арешти, президент Дональд Трамп попередив Тегеран про те, що «світ спостерігає» за подіями, а влада має поважати права людей. Речник МЗС Ірану Бахрам Гасемі 30 грудня заявив на державному телебаченні, що «іранський народ не несе відповідальності за брехливі і безпринципні висловлювання офіційних осіб США чи пана Трампа».

За останній період ціни на багато основних продуктів харчування зросли в Ірані на 40 відсотків. За даними Центробанку країни, інфляція становить близько 10 відсотків. Безробіття в цьому фінансовому році склало 12,4 відсотка, що майже на півтора відсотка більше, ніж торік. Із 80 мільйонів населення Ірану – близько 3,2 мільйони громадян є безробітними.