Південна Корея перехопила ще один корабель з нафтопродуктами для КНДР

Південна Корея перехопила корабель під прапором Панами, який підозрюється в транспортуванні нафтопродуктів до КНДР, що є порушенням міжнародних санкцій.

Це було друге перехоплення корабля, про яке повідомила Південна Корея протягом кількох днів.

Корабель KOTI затримали в порту Пхентайк-Данцзин, повідомив агентству Reuters неназваний посадовець в органах влади.

KOTI може перевозити 5100 тон нафти, його екіпаж складають громадяни Китаю та Мьянми, пише агентство «Йонхап». Згідно з повідомленням, судно оглядають співробітники розвідки Південної Кореї і митники.

29 грудня Сеул повідомив про перехоплення тайванського танкера, який намагався доправити нафту до КНДР.

Цього року КНДР здійснила шість ядерних випробувань, а також випробувала декілька міжконтинентальних балістичних ракет, що викликало критику з боку світової спільноти.

У зв’язку з цим Рада безпеки ООН кілька разів розширювала санкції проти Північної Кореї, зокрема, 22 грудня організація одностайно схвалила запропоновані США нові санкції проти Північної Кореї. Санкції обмежать для КНДР імпорт нафти, повернуть всіх її робітників з-за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити судноплавство.

Щоб запобігти обходу санкцій всім країнам дають дозвіл на затримання, перевірки і вилучення суден, підозрюваних у незаконному перевезенні вантажів до чи з Північної Кореї. Інші санкції, включені в пакет, передбачають заборону на експорт продовольчих товарів, машин та інших товарів з Північної Кореї.