Порошенко привітав українців з окупованих територій: ваш дім – Україна

Президент України Петро Порошенко у новорічному вітанні звернувся до громадян, які живуть на окупованих територіях: у Криму і на частині Донбасу.

«Крізь штучні лінії розмежування мої щирі побажання хай почують Крим і Севастополь, Донецьк і Луганськ. Брати і сестри, ваш дім – Україна, а грабіжника, який сплюндрував наш дім, настане час, проженемо і покараємо», – сказав Порошенко у вітанні в новорічну ніч.

Президент також привітав міжнародних партнерів України і подякував за допомогу.

Порошенко привітав усіх українців із «впевненим і безповоротним рухом до Європи».

Президент також висловив сподівання на прискорення темпів економічного зростання в новому році.

«Потрібне підвищення рівня життя, відчутне для більшості українців, і це нам під силу», – сказав Порошенко.

Перед президентом із привітанням українців виступили заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, акторка Ада Роговцева і представник України на «Іграх нескорениих» Павло Будаєвський.