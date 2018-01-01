У Росії почав діяти закон про регулювання роботи месенджерів

У Росії з 1 січня вступив у силу закон про регулювання роботи месенджерів. Згідно з новими правилами, всі користувачі месенджерів повинні бути зареєстровані. Тобто аккаунт у таких сервісах повинен бути прив’язаний не до анонімної адреси електронної пошти, а до конкретного номера телефону.

Водночас всі паспортні дані власників сім-карти є в операторів стільникового зв’язку і можуть бути затребувані для перевірки правоохоронними органами.

У разі відмови ідентифікувати користувачів з адміністрації сервісів можуть стягнути штраф до одного мільйона рублів. Крім того, якщо месенджери не будуть виконувати вимоги про обмеження розсилки забороненої інформації, то оператор зв’язку зможе обмежити доступ до них.

Закон був підписаний президентом Росії Володимиром Путіним у липні. Громадські активісти вимагають скасувати закон про месенджери й інші обмежувальні заходи в інтернеті. У серпні в кількох регіонах пройшли акції «За вільний інтернет».