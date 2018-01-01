Климпуш-Цинцадзе про Україну і Польщу: від нас вимагають забуття історії, але так не буває

Україна не буде забувати частину своєї історії разом з людьми, які боролися за її волю, заявила в інтерв'ю Радіо Свобода віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи українсько-польські відносини.

«Від нас вимагають забуття частини історії, але так не буває. Ніхто не буде забувати людей, які боролися за Україну. Так само треба розуміти, що ми маємо тверезо оцінювати їхню роль: хтось помилявся, хтось робив якісь неправильні речі і ми це також маємо визнати для себе, але це наша робота, нашої внутрішньої політичної душі, якщо хочете, і ми маємо на це право», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона також вважає, що Україна з повагою ставиться до спільної українсько-польської історії і може вимагати такої ж поваги від своїх польських партнерів.

«В якихось випадках ми маємо принести вибачення. Ми це робимо. І одночасно у відповідь маємо так само отримати ті ж вибачення за ті моменти, які були з боку Польщі», – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

На думку віце-прем'єр-міністра, Україна зараз «ніби повертається на європейську мапу з усіма своїми плюсами і мінусами, повертається не як частина Радянського Союзу, а як незалежна держава».

Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної право-популістської партії «Право і справедливість» 2015 року, відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у грудні 2017 року повторював польські тези про «геноцид поляків із боку українців», маючи на увазі так звану Волинську трагедію. Ще раніше міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявляв, що «з Бандерою Україна не вступить до ЄС».