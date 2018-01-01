Росія: 7 людей загинули унаслідок пожежі в Оренбурзькій області

Семеро людей, троє з яких діти, загинули унаслідок пожежі в Оренбурзькій області Росії, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби. За попередніми даними, люди отруїлися чадним газом.

«Попередньо, причиною пожежі стало недотримання правил пожежної безпеки. Однак версія короткого замикання також розглядається, будинок був старий і електромережа не ремонтувалася», – цитує «Інтерфакс» джерело в екстрених службах.

За словами співрозмовника агентства, «скоріше за все, загоряння почалося після того, як відсвяткувавши свято, жителі лягли відпочивати».

Згідно з даними на сайті Міністерства надзвичайних ситуацій Росії, за січень-вересень 2017 року на пожежах загинули 5 226 людей, ще 6 742 отримали травми.