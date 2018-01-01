Під час смолоскипової ходи на честь Бандери в Києві порушень порядку не було – поліція

Поліція Києва заявляє, що смолоскипова хода до дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери завершилася, порушень порядку правоохоронці не зафіксували.

У поліції зазначили, що в колоні, яка йшла від парка Шевченка до майдану Незалежності, було близько 1 тисячі людей.

Смолоскипову ходу в Києві організували представники «Національного корпусу», всеукраїнського об’єднання «Свобода» та «Правого сектору».

Один із лідерів українського націоналістичного руху першої половини ХХ століття Степан Бандера народився 1 січня 1909 року на території теперішньої Івано-Франківської області. Вбитий 15 жовтня 1959 року в Мюнхені.

У МВС України повідомляли, що з нагоди річниці народження Бандери 1 січня 2018 року у 20 регіонах держави заплановані 54 масові заходи за участю понад 8 400 осіб.