Активісти вимагають знайти вбивць юристки Ноздровської

Понад 100 активістів станом на вечір 1 січня збираються прийти у вівторок, 2 січня, до управління поліції Київської області з вимогою знайти убивць юристки Ірини Ноздровської. Про акцію протесту її ініціатори домовляються у мережі Facebook.

«Завтра, 02.01.2017 року збираємося біля обласного управління поліції Київської області за адресою: вулиця Володимирська, 15, з вимогою залучити всі сили до пошуку вбивці чи вбивць Ірини Ноздровської, а також з вимогою надати охорону доньці Ірини Анастасії, оскільки їй також неодноразово погрожували. Вбивці мають бути покарані», – ідеться на сторінці акції.

На Київщині 1 січня знайшли мертвою юристку Ірину Ноздровську, повідомила поліція Київської області. «38-річну жительку села Демидів Вишгородського району, яка зникла три дні тому, сьогодні виявили бездиханною у місцевій річці», – заявили в поліції.

Правоохоронці додали, що тіло загиблої направлять на проведення судово-медичної експертизи. У поліції зазначили, що за фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження.

Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку 30 вересня 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського. 27 грудня юристка повідомляла, що Апеляційний суд Київської області відправив справу щодо Россошанського на новий судовий розгляд.