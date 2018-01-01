На Київщині знайшли тіло юристки Ноздровської – поліція

На Київщині знайшли мертвою юристку Ірину Ноздровську, яка зникла три дні тому, повідомила поліція Київської області у Facebook.

«38-річну жительку села Демидів Вишгородського району, яка зникла три дні тому, сьогодні виявили бездиханною у місцевій річці», – заявили в поліції.

Правоохоронці додали, що тіло загиблої направлять на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини та обставин смерті.

У поліції зазначили, що за фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження.

Дочка Ірини Ноздровської повідомляла, що її мати зникла 29 грудня, востаннє виходила на зв’язок близько 17 години, після чого її телефон був вимкнений.

Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку 30 вересня 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського. 27 грудня юристка повідомляла, що Апеляційний суд Київської області відправив справу щодо Россошанського на новий судовий розгляд.

«Наркоман, племінник судді, вбивця моєї 26-ти річної сестри, в якої залишилась маленька дитина, сьогодні мав вийти на волю прямо із залу судових засідань... Як виявилось, вбивці, які мають цирози, гепатити, енцефалопатії та купу інших «прєлєстєй», спокійно можуть скористатись законом про амністію… Втім, цього таки не сталось! Суд апеляційної інстанції врахував всі істотні порушення кримінально-процесуального закону, які були здійснені під час розгляду справи в суді першої інстанції і направив матеріали справи на новий розгляд. Новий рік вбивця буде святкувати в СІЗО», – писала Ноздровська.

Журналіст Володимир Тимофійчук заявляє, що на адресу Ноздровської надходили погрози.