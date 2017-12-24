Зниклого в Карпатах туриста знайшли мертвим після двох днів пошуків – ДСНС

Рятувальники знайшли мертвим чоловіка, що зник у суботу під час одиночного походу на гору Хом’як на Івано-Франківщині, повідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на своєму сайті.

«О 16:00 в місцевому потічку села Поляниця, в районі гори Хом’як, виявлено тіло заблукалого туриста. О 18:30 гірські рятувальники на ношах транспортували тіло до автомобіля на відстані близько 1 км. та передали працівникам поліції. Причина смерті встановлюється», – йдеться у повідомленні.

Зниклого туриста шукали два дні. Чоловік з друзями тимчасово проживали в селі Поляниця Яремчанської міськради. Про його зникнення ДСНС повідомили 23 грудня о 17:30.

Рятувальники, котрі негайно виїхали на пошуки, спільно з родичами та товаришем заблукалого провели обстеження підніжжя гори Хом’як, здійснили проходження по маршруту руху туристів від села Поляниця до вершини гори Хом’як та в подальшому здійснили спуск з вершини в напрямку полонини Баранина, також обстежили прилеглі лісові галявини та масиви вниз по серпантину.

ДСНС уточнює, що зниклий ­чоловік – житель Івано-Франківська, до його пошуків було залучено 15 чоловік на 3 одиницях техніки