США мають зосередитися на власних проблемах – МЗС Ірану

В Ірані відреагували на висловлювання представників американської влади щодо внутрішньополітичної ситуації в ісламській республіці. Представник МЗС Ірану Бахрам Гасемі заявив 2 січня, що президент США Дональд Трамп має зосередитися на розв’язанні проблем «безпритульних та голодних» у своїй власній країні, а не на «надсиланні недоцільних та образливих твітів».

Раніше 2 січня Трамп вкотре звернув увагу на події в Ірані, зауваживши, що люди в цій країні мають «недостатньо їжі, велику інфляцію і не мають прав людини».

Це не перша заява президента США щодо Ірану. «Іранський народ був репресований впродовж багатьох років. Ці люди спраглі їжі та свободи. Разом із правами людини багатство Ірану розкрадається. Настав час для змін!» – написав Трамп у мережі Twitter 1 січня.

Іранський верховний лідер аятола Алі Хаменеї раніше 2 січня звинуватив «ворогів Ірану» в розпалюванні антиурядових акцій протесту, внаслідок яких загинули щонайменше 22 людини, зокрема поліцейський.

Хаменеї прокоментував протести вперше, відколи вони почалися 28 грудня. За його словами, «вороги Ірану» втручаються в справи країни своїми «грішми, зброєю, політикою і розвідкою».

Мітинги в Ірані розпочалися як виступи проти високої інфляції і підвищення цін на основні продукти харчування, але швидко переросли в антиурядові виступи. Лише в столиці країни Тегерані станом на 2 січня арештовані 450 демонстрантів, повідомив заступник губернатора столиці Ірану Алі Асгар Насербахт.

Велика Британія, Німеччина, Швеція і Туреччина висловили занепокоєння через загибель людей і закликали іранську владу поважати людські права.

Нинішні протести – найбільші в Ірані з 2009 року.