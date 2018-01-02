Конституційний суд Молдови знову заборонив президенту Додону блокувати призначення в уряді

Конституційний суд Молдови 2 січня вирішив тимчасово призупинити повноваження президента країни Ігоря Додона в частині затвердження нових членів уряду, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

Раніше проросійський глава держави двічі відхилив урядові пропозиції щодо призначення семи членів виконавчої влади. За рішенням суду, тепер розпорядження про призначення зможуть підписати голова парламенту Андріан Канду або прем’єр-міністр Павел Філіп.

Президент Додон відреагував на рішення суду у Facebook, заявивши, що «Конституційний суд став заручником власних необдуманих рішень». Він назвав рішення суду «суперечливим» – «на межі законності та здорового глузду». На думку Додона, «позитивна сторона ситуації полягає в тому, що влада знову скомпрометувала себе в очах громадян», і «це серйозно знизить її позиції в поточному році, коли в країні очікуються чергові вибори».

Схожа ситуація в Молдові була в жовтні 2017 року, коли Конституційний суд Молдови ухвалив рішення, згідно з яким президент Додон не може блокувати заміну міністрів в уряді Молдови. Перед тим Додон відмовився прийняти пропозицію прем’єр-міністра Павела Філіпа щодо призначення міністром оборони Еугена Стурзи, пославшись на відсутність досвіду в кандидата.

Уряд Молдови проєвропейський і прозахідний, але обраний наприкінці 2016 року президент Ігор Додон, колишній голова Партії соціалістів, стоїть на проросійських позиціях і часто виступає всупереч позиції уряду і парламенту.