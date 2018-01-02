Тіло Ноздровської було знайдене через дві або три доби після вбивства – поліція

Юристка Ірина Ноздровська померла за дві-три доби до того, як її тіло знайшли 1 січня. Про це на зустрічі з групою активістів у Вишгороді пізно ввечері 2 січня розповів начальник поліції Київської області Дмитро Ценов, передає інформагенція «Укрінформ».

«Убивство було здійснене, швидше за все, в день зникнення Ноздровської (тобто 29 грудня – ред.)», – пише у Facebook учасниця зустрічі, активістка Ліза Богуцька.

Ценов вказав, що версію самогубства слідство виключає, оскільки «є тілесні ушкодження, поранення колючим предметом».

Також голова поліції Київщини підтвердив, що дочці та батькам Ноздровської надали охорону.

У справі про вбивство юристки Ірини Ноздровської залишилося три версії, дві з яких пов’язані з професійною діяльністю, повідомив раніше 2 січня депутат Верховної Ради Мустафа Найєм, який, за його словами, бачився зі слідчими в кримінальному провадженні.

«Наскільки я розумію, зараз відпрацьовуються три основні версії – вбивство у зв'язку зі справою Россошанського, вбивство правозахисника на професійному ґрунті, побутовий конфлікт», – вказав депутат.

За його словами, «версія про самогубство не розглядається, оскільки на тілі загиблої виявлено сліди насильницької смерті», а «після попередньої судово-медичної експертизи також відпала версія про зґвалтування».

Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського. 27 грудня юристка повідомляла, що Апеляційний суд Київської області відмовився звільнити Россошанського за амністією і відправив справу щодо нього на новий судовий розгляд.