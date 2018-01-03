Голова МЗС Німеччини: конфлікт на Донбасі не заморожений, він вкрай актуальний та небезпечний

Конфлікт на Донбасі є «вкрай актуальним та небезпечним», заявив міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель перед візитом до України.

«Для нас це конфлікт не є ані замороженим, ані забутим, але він дуже актуальний та небезпечний. Ми й надалі будемо робити все можливе, щоб знайти вирішення цієї кризи», – цитує Ґабріеля прес-служба МЗС Німеччини.

Він додав, що у 2017 році «ми стали свідками місяців найбільшого з моменту підписання Мінських угод насилля на сході України».

«На Донбасі все ще дуже багато пострілів. У регіоні ще дуже багато важкої зброї», – заявив міністр.

Ґабріель зазначив, що обмін утримуваними особами між Україною й бойовиками на Донбасі та домовленості про різдвяне перемир’я стали «обнадійливими сигналами».

«Так треба продовжувати. Тому я сьогодні лечу до Києва, а завтра до Маріуполя, щоб показати людям в Україні: ми не кидаємо вас напризволяще», – сказав голова МЗС Німеччини.

У Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що Ґабріель зустрінеться з українським колегою Павлом Клімкіним для обговорення, зокрема, «подальших спільних кроків, які спрямовані на відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, а також звільнення українських політв’язнів, які утримуються в російських тюрмах».

Конфлікт на частині Донбасу триває від квітня 2014 року. Захід і Україна звинувачують Москву у підтримці бойовиків. Росія ці звинувачення відкидає.