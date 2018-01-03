Українцям радять не ходити на мітинги в Ірані і мати при собі документи

Міністерство закордонних справ України закликає українців бути пильними, перебуваючи в Ірані, й уникати місць масового скупчення людей і мітингів.

3 січня МЗС опублікував рекомендації у зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Ірані.

«У зв’язку з поширенням протестних акцій в Ісламській республіці Іран (міста Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Табріз, Решт, Ісфаган, Хамадан, Сарі, Кучан, Сабзевар, Хорамабад, Ахваз) МЗС рекомендує громадянам України виявляти підвищену пильність й обачність, уникати місць масового скупчення людей, мітингів, маніфестацій і місць релігійного культу, чітко виконувати всі законні вимоги і рекомендації сил безпеки та місцевої влади, бути готовими до перевірки документів і особистого контролю представниками правоохоронних органів, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, відстежувати інформацію щодо заходів безпеки в місцях перебування», – йдеться в повідомленні.

За шість днів антиурядових демонстрацій в Ірані загинули щонайменше 22 людини, зокрема один поліцейський. По всій країні були заарештовані декілька сотень людей.

Країни Євросоюзу, США, Ізраїль, Туреччина і низка міжнародних правозахисних організацій виступили з різкою критикою на адресу влади Ірану через придушення протестів. Свою підтримку офіційному Тегерану висловили Сирія і Росія.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї в своєму зверненні звинуватив «зовнішніх ворогів Ісламської республіки» в підбурюванні до протестів і розгойдуванні ситуації в країні.

Влада Ірану майже відразу ж після початку антиурядових акцій заблокували популярні серед великої кількості людей соцмережі – Instagram і Telegram.

В Ірані від 28 грудня тривають антиурядові вуличні протести. Увечері 30 грудня вони охопили багато великих міст країни і продовжилися в переддень Нового року, незважаючи на телевізійне звернення президента Роугані до країни і обіцянку влади придушити виступи.

Протести почалися з економічних причин: люди були незадоволені різким зростанням цін на продукти харчування, перш за все на яйця і птицю. Але акції швидко переросли в невдоволення владою і духовним лідером країни. Це найбільші антиурядові виступи в Ірану від 2009 року, коли на президентських виборах переміг тодішній президент Махмуд Ахмадінежад.

3 січня державне телебачення Ірану повідомило про десятки тисяч людей, які вийшли на вулиці кількох міст на підтримку влади.