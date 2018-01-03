У Донецькій області пошкодили пам’ятник бійцям АТО – поліція

У місті Костянтинівка Донецької області пошкодили пам’ятник бійцям антитерористичної операції на Донбасі, повідомила прес-служба поліції регіону.

У відомстві зазначили, що отримали інформацію про інцидент 2 січня. Згідно з повідомленням, пам’ятник відкрили 13 жовтня 2017 року на честь трьох місцевих мешканців, загиблих у зоні бойових дій на сході України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває понад три з половиною роки – від квітня 2014 року. За даними ООН, його жертвами стали понад 10 300 людей. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи хіба що наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».