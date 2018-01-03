Біля посольства Ірану в Грузії вимагали відставки Роугані

Поблизу іранського посольства в Тбілісі 3 січня пройшов мітинг іранців, які живуть у Грузії. Вони вимагали відставки президента Ірану Хасана Роугані і дотримання в своїй рідній країні демократичних норм, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У мітингу в центрі грузинської столиці брали участь кілька десятків людей. Вони приходять до будівлі диппредставництва вже вдруге.

Учасники акції заявили, що багато хто з них був змушений залишити Іран, оскільки їх переслідували за релігійною ознакою. Вони, зокрема, стверджували, що «Вартові ісламської революції» й інші представники влади країни піддали їх репресіям через християнське віросповідання.

Один з учасників акції Алі Руста розповів Радіо Свобода, що йому погрожували в’язницею, якщо він не відмовиться від християнської віри.

В Ірані в ході антиурядових виступів, що тривають від 28 грудня, загинули щонайменше 22 людей, зокрема один поліцейський. У Тегерані, за даними влади, затримані понад 450 демонстрантів.

Протести почалися з економічних причин: люди були незадоволені різким зростанням цін на продукти харчування, перш за все на яйця і птицю. Але акції швидко переросли в невдоволення владою і духовним лідером країни. Це найбільші антиурядові виступи в Ірані від 2009 року, коли на президентських виборах переміг тодішній президент Махмуд Ахмадінежад.

3 січня державне телебачення Ірану повідомило про десятки тисяч людей, які вийшли на вулиці кількох міст на підтримку влади.