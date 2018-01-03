У Росії в ДТП загинули 10 людей, серед яких четверо дітей

У Ханти-Мансійському автономному окрузі на півночі Росії в дорожньо-транспортній пригоді загинули 10 людей, серед яких четверо дітей, інформують російські агенції.

На трасі Ханти-Мансійськ – Радянський сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, Mazda-6 і Renault Duster.

За даними МНС, повідомлення про аварію надійшло о 14:37 за московським часом (це 13:37 за Києвом).

Наслідки аварії ліквідують 50 осіб і понад 10 одиниць техніки. Рух на автодорозі тимчасово обмежений. Родичам жертв надається психологічна допомога.