Клімкін: Україна знайде спосіб впливу на німецькі компанії, які працюють в окупованому Криму

Україна знайде важелі впливу на німецькі компанії, які працюють в окупованому Росією Криму, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін 3 січня в Києві на брифінгу з німецьким колегою Зіґмаром Ґабріелем.

«Я вважаю, що це (постачання турбін Siemens до Криму – ред.) стало сумним уроком для всього німецького і не тільки німецького бізнесу. І зараз є, звичайно, компанії, які дозволяють своїм рітейлерам, наприклад, Volkswagen або Adidas, Крим вважати територією Росії. Ми їх, безумовно, дістанемо, дістанемо не тільки політичними, а й юридичними методами», – сказав Клімкін.

Міністр закордонних справ Німеччини у своєму виступі не згадав про цей аспект.

Арбітражний суд столиці Росії Москви минулого місяця відмовився задовольнити позов німецького концерну Siemens до його російського партнера «Технопромекспорт» із вимогою повернути турбіни, які були відправлені в анексований Росією Крим.

Про поставку чотирьох газових турбін Siemens для споруджуваних у Севастополі і Сімферополі ТЕС стало відомо на початку липня 2017 року. Після цього концерн припинив поставки обладнання російським компаніям, підконтрольним Кремлю, а Євросоюз розширив санкції щодо Росії.

Служба безпеки України також перевірить інформацію про можливу роботу німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму. Про це йдеться у відповіді прокуратури Автономної Республіки Крим на інформаційний запит проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії», яку редакція отримала в грудні 2017 року.