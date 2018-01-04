В Україні 5 січня буде вогко й тепло – синоптики

У більшості областей України 5 січня зберігатиметься тепла й волога погода – періодичні дощі чи мряка, в Карпатах та на сході можливий мокрий сніг, прогнозують синоптики.

Вони також попереджають, що відгомін циклонів, які панують над Великою Британією та Балтикою, уможливить штормовий вітер із поривами до 15-20 метрів за секунду в західних областях України.

«Температура повітря впродовж дня очікується +2+5 градусів, на півдні +6+9, на сході та північному сході 0+4 градуси. Невеликі морози найближчої ночі ймовірні на заході, північному сході та сході. У Києві завтра – волога повітряна маса, вночі +2, вдень +5 градусів. 6-7 січня, на Різдво, в Україні стане ще тепліше, а з 8-9 січня до нас прийде похолодання», – інформує синоптик Наталка Діденко.

Таку ж синоптичну картину малюють західні погодні сайти, які передбачають відчутне похолодання в Україні наступного тижня. Мінусова температура буде вдень і вночі впродовж майже всього наступного тижня, але при цьому опади припиняться, а в деякі дні буде й сонячно, прогнозують фахівці wunderground.com та yr.no.