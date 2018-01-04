Правозахисники: 28 цивільних загинули в Сирії внаслідок авіаударів російських і урядових сил

Сирійський центр спостереження за правами людини, який базується в Лондоні, повідомляє про загибель щонайменше 28 цивільних людей внаслідок авіаударів у районі, який контролюють повстанці.

За повідомленням, щонайменше 19 людей загинули під час російського авіаудару в поселенні Місраб в районі Східна Гута, який контролюють повстанці. Ще дев’ятеро людей загинули внаслідок удару сирійських урядових сил у містах Арбін і Бейт Сава.

За даними організації, з кінця грудня в регіоні загинули до 70 людей.

Російська сторона заяви правозахисних груп поки що ніяк не прокоментувала. Москва і офіційний Дамаск заперечують бомбардування цивільних поселень, заявляючи, що завдають ударів виключно по позиціях радикальних ісламістів і бойовиків.

Водночас представники Заходу заявляли, що Москва, зокрема на початковій стадії операції в Сирії, атакувала позиції повстанців, які вимагають відставки президента Сирії Башара Асада, а не бойовиків «Ісламської держави».

У кінці грудня президент Росії Володимир Путін заявив про закінчення воєнної кампанії в Сирії, що почалася у вересні 2015 року, і виведення військ. Проте, частина російського контингенту залишиться на військових базах «Хмеймім» і «Тартус».