Член Меджлісу кримських татар Барієв заявив, що ФСБ допитала його родичів у Криму

Голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримських татар Ескендер Барієв заявив, що Федеральна служба безпеки Росії допитала його родичів в анексованому Криму.

«У допиті взяли участь мої дві сестри і тесть (батьки не ходили через стан їхнього здоров'я). На допит їх викликали через мою правозахисну діяльність і громадянську позицію. Про деталі допиту не знаю, тому що мені не повідомили, швидше за все, у зв'язку з тим, що взяли підписку про нерозголошення інформації», – написав Барієв у Facebook.

Він вважає допити спробою тиску на нього. За його словами, ФСБ намагається зробити його близьких «заручниками».

Російські силовики не коментували допити.

Барієв заявляв, що його родичів викликали на допит до Федеральної служби безпеки 21 грудня.

Кримськотатарський ресурсний центр – це громадська платформа, мета якої збирати і моніторити інформацію щодо правопорушень у Криму, правозахисна діяльність, нормотворча та аналітична діяльність. Він був зареєстрований в Україні як громадська організація в листопаді 2015 року.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».