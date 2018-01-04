Унаслідок вибуху в Афганістані 11 людей загинули, ще 25 поранені – медики

У Міністерстві охорони здоров’я Афганістану заявляють, що 11 людей загинули, ще 25 поранені унаслідок вибуху смертника в Кабулі.

«Ми можемо наразі підтвердити, що до лікарень доправили 11 тіл, а також 25 поранених», – цитує речника відомства агентство «Франс-Прес».

Він попередив, що ця кількість може зрости.

Речник поліції Кабула Басір Муджахід заявив, що вибух стався, коли поліцейські проводили операцію проти нелегальних продажів алкоголю й наркотиків, а силовики намагалися підтримувати порядок в натовпі, що зібрався.

«Поліція Кабула була на місці, щоб запобігти ймовірній акції протесту, коли смертник наблизився до них і активував пояс смертника», – сказав Муджахід.

Місцеве агентство Tolo News пише, що раніше сьогодні місцеві жителі брали участь у вуличній демонстрації в цьому районі.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальності за інцидент.

Речник поліції повідомляв, що унаслідок вибуху загинули щонайменше п’ятеро поліцейських, ще 10 отримали поранення.

Це не перший вибух у столиці Афганістану за останні дні. 27 грудня в Кабулі стався вибух у шиїтському культурному центрі. Тоді 41 людина загинула, ще 84 отримали поранення. Відповідальність за напад взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».