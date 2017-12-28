Афганістан: число загиблих через вибухи в Кабулі зросло до 41, ще 84 людини поранені

Влада Афганістану заявляє, що кількість загиблих унаслідок вибухів у шиїтському культурному центрі в Кабулі зросла до 41, ще 84 людини отримали поранення.

Відповідальність за напад взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Президент Афганістану Ашраф Гані назвав вибухи «злочином проти людяності». Він додав, що вони були нападом на іслам і «всі людські цінності».

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ Афганістану повідомляли 40 загиблих і 30 поранених.

Представник МВС Насрат Рахімі сказав, що бойовик-смертник увійшов до будівлі та підірвав себе під час переповненої церемонії, присвяченій 38-й річниці введення радянських військ в Афганістан.

Рахімі повідомив, що на вулиці за межами будівлі також сталися ще два вибухи, коли люди збиралися, щоб допомогти потерпілим від першого вибуху. Він уточнив, що внаслідок вибухів, які сталися поблизу будівлі, ніхто не загинув.