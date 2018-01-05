Один військовий поранений минулої доби на Донбасі – штаб АТО

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби здійснили двічі обстрілювали позиції Збройних сил України, в результаті поранень зазнав один український військовослужбовець. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, вперше за останні три доби був порушений режим перемир’я на луганському напрямку.

«Увечері понад 10 мін калібру 120 міліметрів бойовики випустили по оборонних укріпленнях сил АТО довкола Луганського. На Донецькому напрямку, ще за світлої пори доби, ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а також 120-міліметрових мінометів біля Верхньоторецького», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, військові ЗСУ жодного разу вогонь у відповідь не відкривали.

В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» станом на 6:30 5 січня не повідомляють, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими бойовиками територіях.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Він змінює оголошений у зв’язку з початком навчального року режим тиші, який не призвів до припинення обстрілів.