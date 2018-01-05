У Запоріжжі протестували проти ксенофобії на телебаченні

У Запоріжжі 5 січня відбулася акція «Запоріжжя – за адекватний гумор». Її учасники протестували проти расизму, сексизму і будь-якої ксенофобії на телебаченні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

З собою активісти принесли плакати з написами: «Ні – розпалюванню ненависті», «Сексизм – це не смішно», «Спочатку на ТБ, потім – тебе», «ТБ також відповідає за злочин».

За словами учасників акції, приводом для неї стала мініатюра з новорічного випуску «Вечірнього кварталу» від студії «Квартал 95», показаного на «1+1», що, на думку активістів, містить ознаки гомофобії.

«Ми звертаємося до телеканалів, по-перше, з вимогою фільтрувати контент, заснований на расизмі, сексизмі, гомофобії й інших ксенофобіях. Наші вимоги до «Квартал 95» й інших продакшн-студій – не випускати подібний контент, який може образити почуття будь-яких українців незалежно від їхної сексуальної орієнтації, гендеру чи якихось інших ознак… Подібний гумор лише спричиняє ще більшу фобію і дискримінацію», – заявив ініціатор акції Дмитро Калінін.

4 січня у Києві через згадану мініатюру під стіни телеканалу «1+1» прийшли декілька активістів, які виступили проти гомофобії, трансфобії, расизму, сексизму і будь-якої ксенофобії на телебаченні і закликали телеканал і студію до публічних вибачень.

«1+1» і «Квартал 95» перепросили глядачів на своїх офіційних сторінках у мережі Facebook, однак до пікетувальників не вийшли. «Квартал 95» також прибрав із усіх інтернет-ресурсів відео цієї мініатюри.

Наразі Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проводить моніторинг каналу «1+1» у зв’язку з інцидентом.