Через сценку про Буратіно від студії «Квартал 95» Нацрада проводить моніторинг «1+1»

У Києві пікетували канал «1+1» через новорічний випуск «Вечірнього кварталу» від студії «Квартал 95». Активісти обвинувачують канал та акторів студії «Квартал 95» у гомофобії і трансфобії та вимагають публічних вибачень. «1+1» та «Квартал 95» перепросили глядачів на своїх офіційних сторінках у мережі Facebook, однак до пікетувальників так і не вийшли. Штраф за можливі заклики до ненависті в ефірі може накласти Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. У відомстві повідомляють, що моніторинг у зв’язку із сюжетом уже розпочали.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/cherez-stsenku-pro-buratno-vd-stud-kvartal-95-natsrada-provodit-montoring-11">SoundCloud</a>

​

З десяток активістів 4 січня пікетували канал «1+1». Вони очікують публічних вибачень і обіцянки не допускати більше «гомофобного, трансфобного, мізогінного, расистського, сексистського та будь-якого ксенофобного контенту».

Правоохоронців біля «1+1» було майже вдвічі більше, ніж активістів. Упродовж години з вікон багатоповерхівки за акцією спостерігали працівники каналу. Хтось навіть спускався до заґратованих воріт забрати піцу на замовлення. Однак поговорити з мітингувальниками не виходить ніхто.

Дев’яносто п’ятий квартал є втіленням всього низького, що є в українському суспільстві – це мізогінія, антисемітизм, гомофобія, ісламофобія і пригнічення будь-яких нормальних людських цінностей

«Дев’яносто п’ятий квартал, на мою думку, є втіленням всього низького, що є в українському суспільстві – це мізогінія, антисемітизм, гомофобія, ісламофобія і пригнічення будь-яких нормальних людських цінностей», – говорить активістка Вікторія Іваненко, яка прийшла на мітинг із плакатом «95 квартал = систематичний злочин проти людяності».

Одна з організаторок Софія Лапіна переконує, що прийти на акцію обіцяли і представники студії «Квартал 95» і каналу «1+1», однак у прес-службах обох медіа-організацій під час пікету на дзвінки не відповідали.

Учасник акції Тимур Левченко вважає, що справа не лише у творчості студії «Квартал 95» чи в ефірах «1+1». «Як на мене, потрібно актуалізувати питання з тією ж Нацрадою про те, щоб такий контент якось регулювався з боку Нацради на всіх каналах. Тому що розважальні шоу, на жаль, дуже схожі в основному», – сказав він.

«1+1» може отримати штраф або попередження – юрист

Жоден із активістів поки не звертався до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, але у відомстві говорять, що моніторинг через сценку про «Буратіно» вже проводять. Член Нацради Сергій Костинський сказав у коментарі Радіо Свобода, що ініціював моніторинг після перегляду шоу. За його словами, за тиждень стане відомо, чи проводитиме Нацрада перевірку каналу.

Ми знаємо, що факти дискримінації представників меншин у телерадіоефірі траплялися

«Що стосується розпалювання ворожнечі – це є ключова історія. Якщо з’являться скарги, то (ітиметься – ред.) про порушення честі та гідності конкретних осіб, можливо… – повідомив Костинський. – Ми знаємо, що факти дискримінації представників меншин у телерадіоефірі траплялися. Але якщо підтвердяться ознаки порушення, це може стати першим кейсом і створити прецедент».

Студія «Квартал 95» у Facebook-коментарі на сторінці Софії Лапіної попросила пробачення і пообіцяла видалити номер про Буратіно зі своїх офіційних каналів та загального доступу. Канал «1+1» також перепросився і пояснив: «наразі у ЗМІ відсутні стандарти роботи з такою темою, особливо, коли мова заходить про гумор».

Юрист інституту медіа права Центру демократії та верховенства права Максим Дворовий у коментарі для Радіо Свобода наголосив: заборона мови ворожнечі існує в українському законодавстві давно. Зокрема експерт послався на другу частину Закону України про телебачення і радіомовлення. Вона не допускає використання телерадіоорганізацій для «пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їхніх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження».

Саме Національна рада з питань телебачення і радіомовлення уповноважена застосовувати санкції проти телеканалів за трансляцію «окремих видів забороненого до показу контенту», зазначив Дворовий.

Публічні вибачення з боку ЗМІ українське право передбачає лише в разі образи честі та гідності – тоді постраждалі мають право на спростування, пояснив юрист.

Якщо Нацрада вирішить провести перевірку «1+1» і з’ясує, що канал порушив Закон про телебачення і радіомовлення, вона зможе накласти штраф або ж винести попередження.

НА ДОТИЧНУ ТЕМУ:

«1+1» висловив обурення забороною серіалу «Свати»​

Новорічний ефір на телеканалах України. Агонія волі, або «С русским миром»

«Інтер» – виклик для Української держави​