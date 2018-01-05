Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
06 Січень 2018, Київ 08:41
Новини | Суспільство

У Дніпрі розпочалися зйомки фільму про Олеся Гончара

Олесь Гончар на тлі Новомосковського собору, 70-ті роки

У Дніпрі розпочалися зйомки фільму про відомого краянина, письменника Олеся Гончара, приуроченого до сторіччя з дня його народження, яке відзначатимуть 2018 року. Про це 5 січня повідомили в Центрі культури української мови імені Олеся Гончара Національного гірничого університету в Дніпрі.

За інформацією з Центру, режисером художньо-документального фільму є Валерій Степанян-Григоренко – знаний режисер, драматург і продюсер, доктор мистецтвознавства.

Як розповіли в Центрі, знімальний процес розпочався в Ломівці (віддаленому районі Дніпра), в будинку на вулиці Клубній, 25, де жив Олесь Гончар і де був написаний роман «Прапороносці», і продовжився в Свято-Троїцькому соборі в Новомосковську, який є головним героєм роману «Собор».

«Відвідав режисер і Національний гірничий університет, вікна якого виходять на вулицю Олеся Гончара, якою понад 70 років тому з Ломівки студент, майбутній класик української літератури, поспішав на навчання», – розповіли в Центрі.

Планується, що презентація фільму про Гончара відбудеться навесні у Дніпрі, в Центрі культури української мови імені Олеся Гончара.

Раніше в Дніпрі розпочалася кампанія популяризації літературної творчості Олеся Гончара та інших письменників-земляків «Слово на стіні» – мистецька ініціатива творчої молоді. Перший об’єкт – графіті із цитатою з забороненого за радянських часів роману «Собор» – волонтери створили на зупинці в студентському районі, на розі вулиці Телевізійної та проспекту Гагаріна. Пізніше на інших будівлях і зупинках міста з’явились цитати з творів українських класиків, а також портрет Олеся Гончара на паркані біля входу на подвір’я біля студентських гуртожитків.

Наприкінці 2017 року портрет Олеся Гончара зіпсували невідомі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG