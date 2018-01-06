Біатлон: Анастасія Меркушина замінила Валю Симиренко в жіночій естафеті в Обергофі

Тренерський склад збірної України оголосив склад жіночої та чоловічої естафет, які 7 січня завершать програму четвертого етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі.

Наставники жіночої команди так і не наважилися випустити на естафету Валю Семеренко, яка через хворобу пропустила особисті змагання в Обергофі. Замість олімпійської чемпіонки на першому етапі побіжить Анастасія Меркушина. Далі в складі команди будуть звичні імена: Юлія Джима на другому етапі, Віта Семеренко на третьому, Олена Підгрушна завершуватиме естафету.

У чоловічій команді склад буде таким: Артем Тищенко, Артем Прима, Володимир Семаков, Дмитро Підручний.

Початок жіночої естафети запланований на 12:30, чоловіки розпочнуть своє змагання о 15:30.