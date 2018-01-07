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07 Січень 2018, Київ 21:41
Новини | Міжнародні

У Стокгольмі від вибуху біля станції метро двоє людей поранені

Поліція оточила місце вибуху біля станції метро у Стокгольмі, 7 січня 2018 року

Шведська поліція повідомила, що двоє людей отримали травми від вибуху поблизу станції метро Varby Gard у Стокгольмі. За даними поліції, невідомий пристрій вибухнув, очевидно, у той момент, коли хтось підняв його з землі, щоб роздивитись ближче.

Стокгольмська поліція розповіла шведському інформаційному агентству TT про поранення 60-річного чоловіка та 45-річної жінки. Як повідомляють, чоловік перебував у важкому стані.

Вибух відбувся безпосередньо за межами станції метро у житловому районі Худдинг, що є частиною великого Стокгольму. Поліція оточила місце вибуху.

Влада заявила, що не пов’язує вибух із терористичною атакою.

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