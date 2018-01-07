Леонід Кравчук: як не важко, щоб зупинити війну, треба зустрітися на рівні російської та української влади, сам-на-сам

Перший президент сучасної України Леонід Кравчук вважає, що для того, щоб зупинити війну, яку веде Росія проти України, потрібна безпосередня домовленість між керівництвом обох держав.

«Є ціла низка кроків, які можна об’єднати в одну систему», – сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода про те, як, на його думку, можна зупинити цю війну.

«Перше – це домогтися, як би не було важко, і зустрітися на рівні російської та української влади, сам-на-сам. Те, що діється на Донбасі, – це рука Кремля. І поки ми не домовимося з Росією – що ми можемо, що Росія може, що ми не можемо, – ну, скажімо, про територіальну цілісність і суверенітет ми ніколи не можемо говорити, все останнє можна обговорювати. Це один із шляхів», – вважає він.

«Другий – змінити або наповнити «мінський формат» іншим змістом. Я тут бачу або перехід до «будапештського формату», або залишити «мінський», але наповнити його іншими можливостями», – додав Кравчук.

За його словами, припинення війни формально залежить від президента Росії Володимира Путіна – але «він слухає Росію». «Росія 150 років воює, утворилась еліта війни. У них інша філософія – у них немає людини, у них є держава», – сказав він.

«Наша українська система демократично ще не завершена, але ми вимальовуємо потреби людини, долю людини, право людини жити, думати і творити. Це важко дуже переходити до цього, але ми вже ідемо по цьому шляху. Росія не йде поки що, Путін це знає. Рейтинг його залежить не від економіки, а від того, яка Росія сильна, яка Росія могутня, що з Росією всі рахуються. Філософія інша. Росія хоче бути країною особливою і нав’язувати людям свої філософські тлумачення», – вважає Леонід Кравчук.

На його думку, маючи такого сусіда, як Росія, Україна має вихід – вступити до НАТО.

Леонід Кравчук, президент України після відновлення її незалежності в 1991–94 роках, також вважає, що Україна «поверне Крим тоді, коли Росія не зможе управляти Кримом». За його словами, така ситуація вже склалася була на початку 1950-х років, і тоді радянська влада передала Крим від Росії в підпорядкування Україні примусово, і вже Україні довелося «ставити Крим на ноги».

Росія, попри численні докази її агресії проти України, заперечує їх і стверджує, ніби на сході України триває начебто «громадянська війна», не пояснюючи, чому в ній беруть участь численні громадяни Росії, в тому числі кадрові військовослужбовці (цього Росія теж не визнає) і чому бойовики, що діють фактично під російським командуванням, використовують завезені з Росії озброєння.

Повністю інтерв’ю з Леонідом Кравчуком, що є спільним проектом Радіо Свобода і телеканалу «112 Україна», дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода в понеділок, 8 січня.