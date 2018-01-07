Україна, маючи за сусіда Росію, має вступити до НАТО – Леонід Кравчук

Україна, яка має такого сусіда, як Росія, має вихід – вступити до НАТО, вважає перший президент сучасної України Леонід Кравчук.

Як сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода, Росія ніколи не погодиться з незалежністю України і може тільки змиритися з тим, що «іншого немає».

«Я очолюю комітет «За Україну в НАТО» [громадський рух – ред.]. Коли Україна стане членом НАТО, для Росії це буде удар. Але вона зрозуміє, що іншої України вже немає, що треба знаходити співпрацю з тією Україною, яка є, її треба поважати, брати до уваги її запити. Україна буде рахуватися з російськими інтересами. Так, не можна нехтувати. У Росії є стратегічні інтереси. Давайте їх обговорювати, шукати шляхи вирішення. Але Україна тоді стане міцно на ноги», – сказав Кравчук.

Щодо того, як Україна має протистояти тискові Росії, він зауважив: «Внутрішня сила – це наше військо, наша економіка. І зовнішня сила – це НАТО і країни, які нас підтримують. Не треба розмінюватись на дрібниці. Треба шукати стратегічні питання – це подолання бідності, подолання корупції, завершення війни і система управління держави».

Леонід Кравчук, президент України після відновлення її незалежності в 1991–94 роках, очолив новостворену громадську організацію «Рух за Україну в НАТО» у вересні 2015 року.

Нині чинний зовнішньополітичний курс України, запроваджений у липні 2017 року, передбачає серед пріоритетів національних інтересів України «інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському союзі та в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору». Але і в Києві, і на Заході визнають, що Україна ще не готова до вступу в НАТО і не близька до того, щоб отримати запрошення до членства.

У НАТО заявляють, що Україна, як і будь-яка європейська країна, має право на вступ до Північноатлантичного союзу, коли буде готова до цього, і рішення про цей вступ будуть ухвалювати тільки Україна і НАТО, без участі третіх сторін. Росія натомість виступає різко проти будь-якої можливості вступу України до НАТО і вимагає від союзу «гарантій невступу України».

Повністю інтерв’ю з Леонідом Кравчуком, що є спільним проектом Радіо Свобода і телеканалу «112 Україна», дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода в понеділок, 8 січня.

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