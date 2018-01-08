США: двоє учасників лотереї виграли понад 1 мільярд доларів

У Сполучених Штатах Америки двоє учасників лотереї виграли понад 1 мільярд доларів упродовж вихідних, повідомили представники влади.

Людина чи група людей, які купили квиток лотереї Powerball у штаті Нью-Гемпшир, виграли 560 мільйонів доларів, а учасник лотереї Mega Millions із Флориди виграв 450 мільйонів доларів.

Переможець лотереї Powerball купив свій квиток на ринку в місті Меррімак. Власнику магазину, який продав його, заплатять 75 тисяч доларів бонусу.

Переможець Mega Millions купив квиток у крамниці в місті Порт Річі, господар якої отримає 100 тисяч доларів.