Геращенко: затриманий за підозрою у вбивстві юристки Ноздровської зізнався

Член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко заявляє, що затриманий за підозрою у вбивстві юристки Ірини Ноздровської зізнався.

«Мотив вбивства – помста Ірині за її правозахисну діяльність. Слідство відновило всю картину цього жахливого злочину по хвилинах. Доказів для суду, починаючи від знаряддя злочину і закінчуючи щирим зізнанням підозрюваного із зазначенням усіх деталей убивства – більш ніж достатньо», – написав на своїй сторінці в Facebook Геращенко.

У Міністерстві внутрішніх справ України 8 січня повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської, при цьому повідомлялося, що свідчення затриманого перевіряються: «аналізуються слідчі дії, результати допитів, подвірних обходів – для того, щоб підтвердити хронологію подій».

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що завтра, 9 січня, буде оприлюднено деталі щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. Він закликав уникати домислів, і зауважив, що докази є більш ніж вагомими.

Тіло Ірини Ноздровської, яка проживала в селі Демидів Вишгородського району Київської області, було знайдене в річці 1 січня.

Юрист Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського. 27 грудня юристка повідомляла, що Апеляційний суд Київської області відмовився звільнити Россошанського за амністією і відправив справу щодо нього на новий судовий розгляд.