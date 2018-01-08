Компанія Ахметова оскаржила рішення суду на Кіпрі про заморожування активів – ЗМІ

Компанія СКМ, яка належить українському бізнесменові Рінату Ахметову, подала апеляцію на рішення суду на Кіпрі про заморожування активів на 820 мільйонів доларів. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на СКМ.

За даними видання, слухання у справі призначене на 27 лютого.

Цю інформацію в СКМ також підтвердили агентству «Інтерфакс-Україна».

Британське видання ділових кіл Financial Times 5 січня оприлюднило статтю «В Ріната Ахметова з України заморозили активів на 820 мільйонів доларів». Як повідомило видання, «Рінат Ахметов, найбагатша людина України, отримав ордер суду з Кіпру про замороження його активів на 820 мільйонів доларів у давній юридичній суперечці з суперником навколо найбільшої в його країні телекомунікаційної компанії фіксованого зв’язку».

Рішення Окружного суду Нікосії стосовно Ахметова і дев’яти інших сторін було ухвалене ще 27 грудня, а газеті, мовиться у статті, його надав позивач, компанія Raga Establishment. Її власником є Денис Горбуненко, колишній український банкір. Він домагається від Ахметова й інших виплати повної суми за продаж «Укртелекому». Компанія заявляє, що 2013 року продала «Укртелеком» Ахметову за 860 мільйонів доларів, але отримала з цієї суми тільки 100 мільйонів.

Рішення суду означає, що Ахметов та інші відповідачі вільні розпоряджатися своїми активами, але за деяких умов, головна з яких – завжди зберігати цих активів принаймні на суму у 820,5 мільйона доларів, якої домагається компанія Raga. Але, додає автор статті, наразі не ясно, який вплив може мати це рішення на права власності Ахметова на «Укртелеком». Ахметов може оскаржити це рішення до 8 січня, додає Financial Times.

Вже тоді в СКМ заявили, що оскаржуватимуть рішення суду на Кіпрі, а позов Raga Establishment Limited назвали безпідставним.