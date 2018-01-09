Південна Корея та КНДР розпочали перші за два роки офіційні переговори

Південна Корея та КНДР розпочали перші за понад два роки офіційні переговори. Їхньою темою є можливість участі атлетів з Північної Кореї в зимових Олімпійських іграх, які відбудуться в лютому в Південній Кореї, а також покращення відносин між країнами.

Голова делегації КНДР Рі Сон Ґвон заявив, що його країна має «серйозну й щиру позицію», а також намір зробити Сеулу «новорічний подарунок».

За словами південнокорейського міністра у справах національного об’єднання Чо Мен Гюна, теперішні переговори – «це половина поїздки» на шляху до встановлення кращих відносин.

Представник Південної Кореї додав, що його делегація також готується обговорити продовження об’єднання сімей, який розділила Корейська війна.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про можливість діалогу з Південною Кореєю у своєму новорічному зверненні. Він закликав до зменшення напруженості на Корейському півострові і сказав, що КНДР має бажання взяти участь в Олімпійських іграх. Кім Чен Ин водночас заявив, що Пхеньян продовжить виробництво ядерних ракет і готовий завдати удару в разі загрози.

Олімпіада в Пхйончхані відбуватиметься з 9 до 25 лютого.