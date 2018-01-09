Сирійська армія заявляє про авіаудар Ізраїлю поблизу Дамаска

Сирійська армія заявляє, що Ізраїль зранку 9 січня здійснив авіаудар по сирійській території поблизу Дамаска й пошкодив «військові об'єкти».

Згідно з повідомленням сирійських державного агентства SANA, місцеві військові розповіли, що їхні комплекси протиповітяної оборони влучили в ізраїльський літак і перехопили деякі ракети, випущені з ізраїльської території.

Ізраїль інформацію наразі не коментував.

У серпні 2017 року командувач Військово-повітряних сил Ізраїлю заявив, що його підопічні здійснили понад 100 ударів по цілях в Сирії.

Ізраїль має зобов'язання не допускати, щоб сирійська територія використовувалася Іраном для створення баз або передачі високоякісного озброєння угрупованню «Хезболла» в Лівані.