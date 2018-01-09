Вчені виростили людський м'яз зі стовбурових клітин

Вченим вдалося у лабораторних умовах виростити людський м'яз зі стовбурових клітин. Це відкриття зробили в Університеті Дюка штату Північна Кароліна, повідомляє агенція AFP.

Клітини бралися з дорослої шкіри та клітин крові і потім були «перепрограмовані» в стовбурові – це так звані індуковані стовбурові клітини (iPSCs). Як і природні стовбурові клітини, що перебувають в ембріонах, iPSCs можуть стати будь-яким іншим типом людської клітини.

М'язова тканина скорочувалася і реагувала на зовнішні стимули, такі як електричні імпульси або хімічні сигнали, пишуть дослідники в науковому журналі Nature Communications. М'язові волокна були імплантовані лабораторним мишам, де вони прижилися і функціонували щонайменше протягом трьох тижнів, хоча були не такими сильними, як природні м'язи.

Відкриття може допомогти хворим із дегенеративними захворюваннями м'язів, пишуть дослідники.

Раніше ця ж команда повідомляли про першу діючу м'язову тканину людини, вирощену з клітин, отриманих при біопсії м'язів.

Технологія вирощування органів із використанням стовбурових клітин вже випробовується і використовується у світі та Україні.