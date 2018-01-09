Держпродспоживслужба: у Києві зареєстровані 54 випадки кору

У Києві станом на 9 січня зареєстровані 54 випадки кору, серед хворих – 43 дитини.

Як повідомляє прес-служба управління Держпродспоживслужби у Києві, за попередніми даними, майже всі хворі були нещеплені проти кору через відмову.

За даними відомства, хворіють діти різних вікових груп: серед дітей дошкільних навчальних закладів зареєстровано 11 випадків, а серед школярів – 21, також зареєстрований один випадок у вчителя початкової школи.

«З епідеміологічного анамнезу встановлено, що понад 20 хворих з 22.12.2017 по 30.12.2017 відвідували цирк «Кобзов», серед працівників якого 26.12.2017 року зареєстровано випадок кору», – йдеться в повідомленні.

У головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві повідомили про проведення епідеміологічного розслідування цирку «Кобзов».

За даними КМДА, у лікарні станом на 9 січня перебувають 14 дітей, хворих на кір, 12 із них потрапили туди вже у 2018 році. При цьому Речниця департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Васневська уточнила Радіо Свобода, що «встановити, звідки там взявся вірус, неможливо».

Оксана Зайцева, дитина якої нині перебуває в лікарні, пов’язує зараження з відвідуванням цирку «Кобзов» 23 і 24 грудня.

«Нам довго не могли поставити діагноз, на початковій стадії висипання неінтенсивні. Тому викладу деякі фото. Починатися може з температури 38 і одного-двох невеликих прищичків на обличчі, кашель, нежить», – написала у Facebook Зайцева.

Цирк «Кобзов» називає повідомлення про зараження кором дітей, які відвідували циркову виставу, неправдивою інформацією.

Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку в світі 30-24 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щогодини.