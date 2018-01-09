Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
09 Січень 2018, Київ 23:02
Новини | Події

Держпродспоживслужба: у Києві зареєстровані 54 випадки кору

У Києві станом на 9 січня зареєстровані 54 випадки кору, серед хворих – 43 дитини.

Як повідомляє прес-служба управління Держпродспоживслужби у Києві, за попередніми даними, майже всі хворі були нещеплені проти кору через відмову.

За даними відомства, хворіють діти різних вікових груп: серед дітей дошкільних навчальних закладів зареєстровано 11 випадків, а серед школярів – 21, також зареєстрований один випадок у вчителя початкової школи.

«З епідеміологічного анамнезу встановлено, що понад 20 хворих з 22.12.2017 по 30.12.2017 відвідували цирк «Кобзов», серед працівників якого 26.12.2017 року зареєстровано випадок кору», – йдеться в повідомленні.

У головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві повідомили про проведення епідеміологічного розслідування цирку «Кобзов».

За даними КМДА, у лікарні станом на 9 січня перебувають 14 дітей, хворих на кір, 12 із них потрапили туди вже у 2018 році. При цьому Речниця департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Васневська уточнила Радіо Свобода, що «встановити, звідки там взявся вірус, неможливо».

Оксана Зайцева, дитина якої нині перебуває в лікарні, пов’язує зараження з відвідуванням цирку «Кобзов» 23 і 24 грудня.

«Нам довго не могли поставити діагноз, на початковій стадії висипання неінтенсивні. Тому викладу деякі фото. Починатися може з температури 38 і одного-двох невеликих прищичків на обличчі, кашель, нежить», – написала у Facebook Зайцева.

Цирк «Кобзов» називає повідомлення про зараження кором дітей, які відвідували циркову виставу, неправдивою інформацією.

Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку в світі 30-24 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щогодини.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG