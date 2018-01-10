Львівська опера звернулася до СБУ через повідомлення про «причетність до сепаратизму» артиста Санжаревського

Львівська Національна опера заявила 10 січня, що її дирекція «звернулася з офіційним запитом до управління Служби безпеки України у Львівській області» через повідомлення в ЗМІ про можливу причетність до сепаратизму та антиукраїнської діяльності артиста Миколи Санжаревського.

«Із даного факту проводиться також внутрішнє розслідування», – ідеться в повідомленні на офіційному сайті Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Сам Микола Санжаревський, якого звинуватили у підтримці й фінансуванні угруповань «ДНР» та «ЛНР», заперечує свою причетність до сепаратистів. «Шкода, що ЗМІ, які мають нести виключно правду, саме на неї і начхали, і вони вже додають свої «факти», – написав артист у Facebook.

Опоненти Санжаревського звинувачують його в поширенні просепаратистських повідомлень у російській соціальній мережі «ВКонтакте».

«Річ у тому, що доступ до сторінки в ВК був втрачений ще в 2014 році, спроби відновлення паролю нічого не дали. Десь у 2015-му або 2016-му СБУ вже проводила перевірку щодо подібних звинувачень, і моєї причетності до протиправних дій не виявили», – заявив Санжаревський у коментарі ZAXID.NET.

СБУ наразі не повідомляла про проведення перевірки соліста Львівської Національної опери.