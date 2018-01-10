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10 Січень 2018, Київ 23:39
Новини | Події

Львівська опера звернулася до СБУ через повідомлення про «причетність до сепаратизму» артиста Санжаревського

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької

Львівська Національна опера заявила 10 січня, що її дирекція «звернулася з офіційним запитом до управління Служби безпеки України у Львівській області» через повідомлення в ЗМІ про можливу причетність до сепаратизму та антиукраїнської діяльності артиста Миколи Санжаревського.

«Із даного факту проводиться також внутрішнє розслідування», – ідеться в повідомленні на офіційному сайті Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Сам Микола Санжаревський, якого звинуватили у підтримці й фінансуванні угруповань «ДНР» та «ЛНР», заперечує свою причетність до сепаратистів. «Шкода, що ЗМІ, які мають нести виключно правду, саме на неї і начхали, і вони вже додають свої «факти», – написав артист у Facebook.

Опоненти Санжаревського звинувачують його в поширенні просепаратистських повідомлень у російській соціальній мережі «ВКонтакте».

«Річ у тому, що доступ до сторінки в ВК був втрачений ще в 2014 році, спроби відновлення паролю нічого не дали. Десь у 2015-му або 2016-му СБУ вже проводила перевірку щодо подібних звинувачень, і моєї причетності до протиправних дій не виявили», – заявив Санжаревський у коментарі ZAXID.NET.

СБУ наразі не повідомляла про проведення перевірки соліста Львівської Національної опери.

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