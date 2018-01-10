Польща підтримує територіальну цілісність та європейські прагнення України – новий очільник МЗС

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович у розмові з українським колегою Павлом Клімкіним 10 січня підтвердив активність Польщі у справі територіальної цілісності України й додав, що Варшава надалі підтримуватиме європейські прагнення Києва. Про це повідомляє Польське радіо.

«Польський міністр також висловив надію, що якнайшвидше будуть вирішені проблематичні історичні питання у взаєминах обох країн», – ідеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін раніше 10 січня в мережі Twitter повідомив, що привітав Чапутовича зі вступом на посаду.

Зміни в польському уряді відбулися раніше цього тижня. До нового уряду Польщі не увійшов Вітольд Ващиковський, який дотепер працював на посаді міністра закордонних справ. Його замінив Яцек Чапутович.

Ващиковський під час роботи міністром зробив кілька заяв, які викликали резонанс в Україні. Зокрема, в середині 2017 року він казав, що Польща не підтримає можливого вступу України до Європейського союзу в разі, якщо не будуть вирішені історичні питання. «Наше послання дуже чітке: з Бандерою ви до Європи не увійдете. Ми будемо твердо вимагати від України, щоб усі справи були вирішені до того, як Київ стоятиме біля воріт Європи з проханням про членство», – сказав Ващиковський.

У жовтні 2016 року польський Сейм й українська Верховна Рада ухвалили спільну Декларацію пам’яті й солідарності, яка мала б покласти край історичним непорозумінням. Попри це, історичне питання залишається джерелом конфліктних ситуацій. Взимку очільник польської владної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що звеличення Степана Бандери завадить євроінтеграції України.