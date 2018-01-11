ОБСЄ та Рада Європи засудили затримання активіста Тітієва в Чечні

ОБСЄ та Рада Європи засуджують затримання в російському регіоні Чечня голови місцевого представництва правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

«Я закликаю російську владу забезпечити права (Тітієва – ред.), включно з доступом до адвоката та права на справедливий суд, до фізичної недоторканності та гідності, а також забезпечити захист від судових переслідувань, криміналізації та свавільного арешту», – заявила директор бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Інгібйорг Гісладоттір.

Комісар Ради Європи з прав людини Нілс Муйжніекс назвав затримання Тітієва «дуже тривожним сигналом». У Twitter він закликав російську владу «негайно забезпечити» звільнення Тітієва і надати йому «всі необхідні гарантії в поточному провадженні».

У Чечні вранці 9 січня був затриманий керівник місцевого представництва правозахисного центру «Меморіал» Оюб Тітіев. Зранку Тітієв їхав на зустріч з другом, але місця призначення не дістався. Коли цей друг не зміг до нього додзвонитися, він поїхав назустріч і побачив правозахисника на мосту в оточенні поліцейських. Пізніше затриманого доставили у відділення поліції в населеному пункті Курчалой.

Представники влади Чечні заявили, що поліція знайшла в автомобілі Тітієва пакет з приблизно 180 грамами марихуани, а член Чеченської ради з прав людини Кеда Саратова вказала, що активіста підозрюють у перевезенні наркотиків.

Адвоката, який приїхав зі столиці Чечні Грозного, силовики кілька годин не пускали до Тітієва, вони стверджували, що затриманого в будівлі немає.

Голова правозахисного центру «Меморіал» Олександр Черкасов наголошує, що звинувачення у зберіганні чи перевезенні наркотиків є «неправдоподібним», а затримання, на його думку, може бути мотивоване правозахисною діяльністю Тітієва.