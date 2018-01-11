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12 Січень 2018, Київ 00:20
Новини | Події

У цирку «Кобзов» виявили порушення, не пов’язані з кором – Держпродспоживслужба

Цирк «Кобзов», 9 січня 2018 року

Фахівці Держпродспоживслужби виявили в цирку «Кобзов», який дає вистави в центрі Києва, порушення не пов’язані із захворюванням на кір. Про це Радіо Свобода повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

«Це відсутність медичних оглядів, відсутність будь-яких заходів, які мають проводитися з метою недопущення поширення інфекційних захворювань», – вказав Рубан і додав, що цирк проводить «потужну роботу» для виправлення ситуації.

Водночас один випадок захворювання на кір співробітника цирку «Кобзов» був зафіксований 24 грудня. Цей співробітник є монтажником закладу.

«Ми проводимо розслідування, і після детального обстеження будуть надані певні висновки», – наголосив начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Цирк «Кобзов» називає повідомлення про зараження кором дітей, які відвідували циркову виставу, неправдивою інформацією. Про це заклад повідомив 9 січня у відповіді на запит Радіо Свобода.

Перед тим Оксана Зайцева, дитина якої перебуває в лікарні, пов’язала зараження з відвідуванням цирку «Кобзов» 23 і 24 грудня.

Медики радять утриматися від відвідування місць великого скупчення людей через високий ризик зараження вірусом.

Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір,– ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку в світі 30-24 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щогодини.

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