Кінокритики назвали найкращим фільмом 2017 року «Форму води»

Кінострічка мексиканського режисера Гільєрмо дель Торо «Форма води» отримала нагороду Critics’ Choice Awards у номінації «найкращий фільм».

Також картина перемогла у категоріях «найкраща робота художника-постановника» і «найкраща музика до фільму». Дель Торо отримав нагороду як найкращий режисер.

Найкращим актором визнаний Гарі Олдмен за роль прем’єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля у фільмі «Темні часи», а найкращою актрисою – Френсіс Макдорманд (головна роль у фільмі «Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі»).

Critics’ Choice Awards – щорічна нагорода від Асоціації кінокритиків та Асоціації телевізійних журналістів США .

7 січня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення нагороди «Золотий глобус». Найкращим фільмом була визнана кримінальна драма «Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі».