Бойовики на Донбасі здійснили 4 обстріли з початку доби – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики з початку доби 12 січня здійснили чотири обстріли позицій Збройних сил України.

«У двох випадках українські воїни давали ворогу адекватну відповідь», – йдеться у вечірньому зведенні. Обстріли, за даними штабу, зафіксовані на Луганському напрямку та на Приазов’ї. «П’ятнадцять 120-міліметрових мін розірвалися довкола опорних пунктів поблизу Водяного», – вказують українські військові.

В угрупованні «ДНР» зранку 12 січня повідомили, що три будинки були пошкоджені обстрілом з боку українських військових у населеному пункті Саханка, що на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 12 січня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року.