Президент США продовжив зупинення «ядерних» санкцій щодо Ірану, але вимагає змін

Президент США Дональд Трамп оголосив, що продовжує зупинення санкцій щодо Ірану, які були свого часу накладені через ядерну програму Тегерана, відповідно до ядерної угоди 2015 року.

Але, заявив він, це продовження він оголошує востаннє, і ядерну угоду необхідно змінити і поліпшити, щоб уникнути ризику виходу США з неї.

Крім того, Трамп оголосив нові санкції щодо 14 фізичних і юридичних осіб із Ірану, що не пов’язані з ядерною угодою.

Міністерство фінансів США повідомило, що ці санкції накладені через серйозні порушення прав людини в Ірані, цензуру в цій країні, а також питання, пов’язані з озброєннями.

Найгучніше ім’я в новому списку – це Садег Ларіджані, голова юридичної системи Ірану і брат спікера парламенту Алі Ларіджані. Як заявили в Мінфіні США, він відповідальний за «накази, контроль виконання та інше керівництво здійсненням серйозних порушень прав людини в Ірані, громадян чи мешканців Ірану».

За угодою між Іраном, із одного боку, і США, Німеччиною, Францією, Великою Британією, Китаєм і Росією, з іншого, яка була укладена 2015 року за посередництва Євросоюзу, світова спільнота скасувала санкції, що були накладені проти Тегерана через його ядерну програму, в обмін на значне скорочення цієї іранської програми, що має унеможливити створення Іраном ядерної зброї. При цьому у США санкції були формально не скасовані, а лише зупинені, з можливістю щоразу повернути їх. Президент США має щопівроку оголошувати про продовження такого режиму. У жовтні минулого року він не підтвердив, як того вимагає законодавство США від президента щопівроку, що Іран виконує цю угоду – але при цьому не став скасовувати зупинення санкцій, пов’язаних із цією угодою.

Крім того, США зберігають і час від часу розширюють свої власні санкції проти Ірану, накладені на інших підставах, зокрема через іранську ракетну програму. Рада безпеки ООН, затверджуючи ядерну угоду з Іраном, скасувала й заборону Тегеранові створювати балістичні ракети, але Вашингтон далі виступає проти цього. Іще однією підставою для санкцій Вашингтон вважає порушення прав людини в Ірані.

Раніше Дональд Трамп багато разів різко критикував ядерну угоду з Іраном і погрожував вивести США з цієї угоди, вимагаючи змін у ній. Іран, зі свого боку, попереджав, що перестане дотримуватися вимог угоди, якщо її зірвуть США.

11 січня європейські учасники угоди – Німеччина, Франція, Велика Британія, – а також Євросоюз закликали Дональда Трампа далі дотримуватися ядерної угоди, яку від США уклала ще попередня адміністрація президента Барака Обами.