Суд в Одесі продовжив арешт директора табору «Вікторія»

Приморський районний суд Одеси продовжив термін тримання під вартою директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна.

Суд 12 січня продовжив арешт ще на 60 діб.

Захист Саркісяна наполягав на зміні запобіжного заходу на домашній арешт.

Сам Саркісян після оголошення судового рішення оголосив, що розпочинає голодування.

Петрос Саркісян перебував під вартою до 15 листопада минулого року, після чого його відпустили під заставу в розмірі 128 тисяч гривень, а тоді 30 листопала апеляційний суд знову взяв його під арешт.

28 вересня 2017-го року 24-річну старшу виховательку Наталю Янчик, яка відповідала за пожежну безпеку в таборі і була заарештована в один день з директором «Вікторії» Саркісяном, звільнили з-під арешту. Янчик взяли на поруки депутати Верховної Ради Мустафа Найєм і Григорій Шверк.

У жовтні прокуратура Одеської області повідомила про підозру колишньому заступникові міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько, яка на момент пожежі опікувалася гуманітарними питаннями, і керівникові Київського райвідділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Суд обрав запобіжний захід для колишньої чиновниці у вигляді особистого зобов’язання. Прокуратура підозрює Цвірінько у «службовій недбалості».

16 вересня 2017-го в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули. За попередніми висновками слідства, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки.