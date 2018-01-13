Бабенко заперечує дані про причетність до пропозиції хабара детективу і обіцяє прийти в НАБУ

Депутат Одеської обласної ради Олег Бабенко заперечує інформацію про його причетність до пропозиції хабара детективу Національного антикорупційного бюро в розмірі 500 тисяч доларів.

Як написав він на сторінці у Facebook, інформація про причетність до хабара є «вигадкою і провокацією».

«Я категорично відмовляюсь від усіх обвинувачень у мою адресу і вимагаю від НАБУ, якщо у них є честь і совість, або оголосити будь-які докази проти мене, аудіо, відео або вибачитися», – написав він.

Депутат облради також стверджує, що інформація про повідомлення йому підозри не відповідає дійсності.

При цьому Бабенко зазначає, що в найближчий час повернеться до Києва і прийде в НАБУ для отримання обґрунтованих пояснень.

«Якщо у них будуть до мене запитання, я відповім на кожне з них», – написав депутат.

Напередодні у НАБУ повідомили, що депутат Одеської облради пропонував детективу бюро неправомірну вигоду в розмірі 500 тисяч доларів США. За повідомленням правоохоронців, детективи НАБУ спільно з працівниками Генпрокуратури повідомили про підозру депутату і його ймовірному спільнику.

За даними НАБУ, хабар пропонувався за зняття арешту з рахунків приватного товариства, бенефіціаром (вигодонабувачем) якого є підозрюваний депутат Одеської облради. За даними слідства, це підприємство було задіяне у корупційній схемі з заволодіння коштів бюджету Одеси – кошти отримані від продажу мерії Одеси будівлі, на думку слідчих, за завищеними цінами.

У НАБУ не уточнювали прізвища депутата облради. Як повідомило згодом видання INSIDER, йдеться про Олега Бабенка з фракції «Блок Петра Порошенка». За даними видання, під час спроби затримати Бабенка за місцем його перебування в Києві, депутат втік, вистрибнувши у вікно.

Інформацію про спробу затримання і втечу Бабенко на своїй сторінці в Facebook не коментує.

Натомість 12 січня у Генпрокуратурі повідомляли, що наразі встановлюється місце перебування підозрюваних, проводяться обшуки за місцем реєстрації підозрюваних з метою вручення їм клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки останні ухиляються від слідства.